Sanidad
Agradecimiento al personal de Can Misses
Elena Costa Costa, en nombre de la familia de Juan Miguel Costa Costa
En estos momentos tan dolorosos para nuestra familia, tras el fallecimiento de nuestro querido hermano Juan Miguel Costa Costa, queremos mostrar nuestro agradecimiento más sincero a todo el personal del Hospital de Can Misses de Eivissa y, en especial, al personal que presta sus cuidados en la U.C.I. y en la tercera planta del Edificio F, por su profesionalidad, paciencia, dedicación y, sobre todo, por el cariño con que nos atendieron en todo momento.
Queremos destacar el apoyo y la atención recibidos del personal médico y asistencial durante todo este tiempo, que nos ayudó a todos para hacer más llevadera la estancia en el hospital.
Gracias una vez más por todo lo que hicieron por nuestro hermano y por tantos otros pacientes. Nunca podremos olvidar la atención médica que recibió, pero, sobre todo, la calidad humana con la que siempre le trataron a él y a toda nuestra familia.
- Baleares planteará a Europa la posible presencia de Frontex en las islas para frenar el aluvión migratorio
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
- Bizarrap se quita las gafas y la gorra para disfrutar del mar de Formentera
- Dos hermanos migrantes se reencuentran en Ibiza: «Cuando supe que Aymane venía en patera lloré y lloré»
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
- Lucía Feijoo, eivissenca a Madrid: «Si dius aquí que ets d’Eivissa, es tornen bojos»
- Balizas en coches de policías, sobornos y palizas