Sanidad

Agradecimiento al personal de Can Misses

Elena Costa Costa, en nombre de la familia de Juan Miguel Costa Costa

Ibiza

En estos momentos tan dolorosos para nuestra familia, tras el fallecimiento de nuestro querido hermano Juan Miguel Costa Costa, queremos mostrar nuestro agradecimiento más sincero a todo el personal del Hospital de Can Misses de Eivissa y, en especial, al personal que presta sus cuidados en la U.C.I. y en la tercera planta del Edificio F, por su profesionalidad, paciencia, dedicación y, sobre todo, por el cariño con que nos atendieron en todo momento.

Queremos destacar el apoyo y la atención recibidos del personal médico y asistencial durante todo este tiempo, que nos ayudó a todos para hacer más llevadera la estancia en el hospital.

Gracias una vez más por todo lo que hicieron por nuestro hermano y por tantos otros pacientes. Nunca podremos olvidar la atención médica que recibió, pero, sobre todo, la calidad humana con la que siempre le trataron a él y a toda nuestra familia.

