Cuando el dolor y la indignación van de la mano

Soy Gloria Addams, residente en Ibiza y alguien que, como tantos, ama profundamente esta isla. Escribo estas líneas no por rabia, sino por responsabilidad. Porque lo que me ha pasado en el Hospital Can Misses no debería volver a pasarle a nadie.

El pasado 4 de julio sufrí una caída aparatosa. Acudí a urgencias con un dolor insoportable en la mano. Después de esperar ocho horas sentada en una silla, y tras valorar mis radiografías, el médico de guardia revisó mi informe y dictaminó que no tenía nada roto y me envió a casa.

Solo gracias a que conocía a alguien dentro del hospital, logré que me volvieran a valorar. El día 11 llegó la confirmación: tenía el escafoides roto. Un hueso que, si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones serias. Una semana entera con una fractura que según el médico de guardia era inexistente.

En mi última revisión, el edema bajo la escayola era alarmante. Sin embargo, no me cambiaron la férula ni revisaron nada a fondo. Me enviaron a mi centro de salud. Allí me han derivado de nuevo a Can Misses y así se tiran la pelota unos a otros. Dos meses de escayola y visita al especialista para valorar operación.

Ese día en urgencias vi desesperación, dolor y mucha paciencia por parte de los pacientes. Lo que no vi fue empatía en parte del personal. Vi miradas frías, desinterés y una profesionalidad que, en muchos casos, brillaba por su ausencia. Quiero dejar algo claro: ni una sola persona de las más de 100 que esperábamos estaba borracha o drogada. No éramos “la fiesta de Ibiza”. Éramos turistas y residentes, con traumatismos, insolaciones, indigestiones… y un largo etc. de enfermedades no vinculadas a los clubes.

Respeto esta isla profundamente, y por eso denuncio esto. Porque Ibiza merece un sistema sanitario humano, eficiente y digno. Y porque el dolor físico es terrible, pero la indiferencia institucional lo multiplica.

Ojalá esta carta sirva para despertar conciencia. Para que no se normalicen los errores, ni la falta de empatía, ni la necesidad de tener “contactos” para que te atiendan correctamente. Porque la salud no debería depender de la suerte ni de a quién conoces. Solo de que eres un ser humano.