Sr. alcalde

L’any 1992 l’Ajuntament d’Eivissa, previ informe favorable de la Comissió de Cultura, va crear els Premis Ciutat d’Eivissa de narrativa en català, dotats aleshores amb 200.000 pessetes, quantitat ridícula.

Complint l’acord i al llarg de 26 anys l’Ajuntament els va convocar. Però crec que arran del covid han quedat a l’oblit. El covid ha passat i els Premis també.

Tampoc s’ha tornat a convocar el Premi de Narrativa Infantil ni el Premi de Poesia creat anys després.

Ja fa temps que em vaig interessar en un plenari per si tenien previst reprendre la convocatòria i em varen contestar afirmativament, però passa el temps i com moltes altres coses ningú sap res. De poc serveix tenir-ho en ment si no s’arriba a materialitzar. Temps ha sobrat, però manca la voluntat. El moviment es demostra caminant.

Els treballs premiats, si és que interessa aquest tema a Cultura, s’haurien de publicar dins la col·lecció Les Illes que va ser creada arran de la convocatòria.

Poc favor fa aquest consistori en potenciar la literatura en llengua catalana.

La convocatòria d’aquests premis segur que ajudarien a la creativitat literària en les diferents edats, a la lectura en general i a la projecció cultural de la ciutat d’Eivissa.

Atentament.