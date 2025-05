Demasiados coches y poco respeto

Este pasado 20 de mayo del presente año, cuando yo estaba atravesando una de las calles adyacentes al Auditorio de Cas Serres por el paso de peatones. De repente apareció un conductor que quería esquivarme cuando me encontraba en dicho paso.

Que yo sepa, la obligación de toda persona que conduce cualquier vehículo es la de pararse en un paso de peatones señalizado como tal y esperar a que la persona que atraviesa la calzada pueda llegar al otro lado de la misma. El señor que conducía, por lo visto, no conoce las normas de circulación, y encima me dijo, mientras yo cruzaba, que porque me paro. Si me paro es porque espero a que la persona que conduce se pare, pues no sé qué dirección va a coger. Si yo no lo hubiera hecho posiblemente hubiera sufrido otro atropello. Creo que ya tuve bastante con el que me ha dejado marcado de por vida, en el que falleció mi madre. Por ahorrar unos minutos se destroza una familia. Hay gente muy desconsiderada que se pone al volante, no solo los conductores de patinetes, que han cogido mala fama. Han de poner de su parte. Toda la ciudadanía hemos de colaborar, que no tengan que pasar desgracias para que se ponga remedio y abogar por una ciudad sostenible.