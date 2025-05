Un sinvivir

Soy ibicenca, vecina de Cala Llonga y llevo unos años viviendo en la calle Monte Kilimanjaro.

Es un barrio “tranquilo”, de familias que viven todo el año, gente trabajadora y animalitos domésticos con y sin dueño por doquier…

No entiendo, y nunca entenderé, como hay calles o carreteras urbanas con badenes cada metro y medio en cualquier localidad incluida esta, pero justo toooooda la calle Monte Kilimanjaro está a merced de algún accidente y, para colmo, sería mortal.

No nos sirve que pasee una patrulla de policía una vez al mes, ni que se pongan señales de límite de velocidad. No me cabe en la cabeza como justamente esa calle, que es una calle que es transitada más de lo normal, porque arriba está el mirador, no esté llena de badenes. En verano ya es el colmo. Carreras de motos, de coches, velocidades pasmosas que dan miedo. Hablo de más de 80km/h en un calle de 30km/h. En verano hay más extranjeros pero nunca es un problema de ello, la gente extranjera que viene a Cala Llonga suele ser más civilizada. Esto que digo, ¡pasa todo el año!

Nos vemos en la obligación de asomarnos a la carretera para hacer ademán con la mano de que disminuyan la velocidad por miedo a que no nos vean, a que se cruce alguien caminando o incluso cualquier animal del barrio. Resultado: atropello y fuga.

¿Qué hay que hacer para que se coloquen badenes en una calle tan transitada, vecinal, sin aceras y repleta, repletísima, de viviendas hasta el mirador?

Llevo meses pensando en escribir una carta al periódico y recoger firmas. Desconozco el porqué tengo que tomar yo una iniciativa cuando está claro a simple vista que es una necesidad. Hay obras absurdas por toda la isla que no son imprescindibles, y ¿por qué tiene que ser el ciudadano el que esté pendiente y esté detrás de que se haga algo como en este caso? ¿Esperamos a que haya más disgustos?

Ya ha habido accidentes, también en las curvas (que para más inri son cerradas y no se ve nada), empotrándose incluso coches en una vivienda, atropellos de animales domésticos, etc. ¿Esperamos a que se atropelle a un niño?

En vuestra conciencia queda.