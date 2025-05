Felicitats a l’Arxiu d’Eivissa

Recomano a totes les persones que estiguin a Eivissa fer el petit esforç de anar fins a l’Arxiu Municipal situat a Can Botino per veure una extraordinària exposició que difícilment podran veure en altres llocs d’Europa: ‘Jogarois d’ahir’.

Eivissa té la sort de tenir un dels millors col·leccionistes d’Europa de cases de nines, nines de porcellana i jogarois antics. En Felix Martínez Torres.

Aquest expert ens ofereix una exposició, sempre dins de la seva discreció i gran coneixement, que nomes representa una mínima part de la seva col·lecció particular i que es una veritable «bombonera» d’objectes únics i de records d’un passat que ja no existeix. La passió per aquests objectes es veu reflectida en la acurada tria que ha fet Félix Martínez Torres per la exposició, de la que podem gaudir gracies a la complicitat de la responsable de l’Arxiu Municipal Sra. Fanny Tur.

Com passa amb altres artistes de l’illa, particularment pintors, col·leccionistes, propietaris de biblioteques privades, etc , el Consell i els Ajuntament farien una magnifica feina protegint, mantenint, preservant i comprant, si cal, aquest Patrimoni. La veritable essència d’Eivissa està en allò que es únic, que no es pot trobar en cap altre lloc del món i això es la seva arquitectura tradicional, el Museu Arqueològic, el Museu Puget, la col·lecció del MACE i molts d’altres.

Avui també la col-lecció de Félix Martínez Torres.