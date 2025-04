Un «nefasto» servicio de bus

El motivo de la presente es el de mostrar mi repulsa ante el nefasto servicio de autobuses de la línea 13 que une Ibiza con Santa Eulalia.

Hoy 3 de abril a las 14:30 horas me dirijo a Sta. Eulalia y me pregunto si esto es un vehículo de transporte o una lata de sardinas, que es como vamos ahora. Pasada la primera parada, tras pagar, el conductor envía a los pasajeros para su acceso por la puerta trasera, cosa difícil de lograr porque entre patinetes y viajeros de pie el hacinamiento es colosal. Suerte que la gente se lo toma con filosofía y buena voluntad. Esta mañana el autobús de las 7 en dirección a Ibiza no paró en Can Nadal, a dos paradas del pueblo ni en las siguientes. A esa hora va lleno de trabajadores y estudiantes; pasa de largo y no tienes garantía de poder coger el próximo. Esto pasa a menudo. Un día incluso hubo un fuerte altercado entre la conductora y una pasajera por intentar subir. Había exceso de pasajeros y la conductora se arriesgaba a ser multada. Llamó por teléfono a sus superiores y al final se le permitió viajar a Ibiza aunque con la negativa de volver a cogerla en otras ocasiones. Otro día un conductor con más de 14 años de antigüedad en la empresa comentaba que los horarios son los mismos desde hace 10 años, pese a que la afluencia de viajeros se ha incrementado exponencialmente, y que los autobuses van a tope a todas horas.

Las vacaciones y el buen tiempo están a la vuelta de la esquina, y también la llegada de turistas. A falta de un mes para pasar al horario de verano con frecuencias de paso cada veinte minutos, ¿hay que seguir sufriendo un servicio tan nefasto tanto tiempo? ¿Llegar tarde al trabajo, colegio, citas médicas...? ¿Deben sufrir los conductores las recriminaciones de los pasajeros por las incidencias y molestias diarias? Ojalá los responsables reconsideren la situación y hagan ya las oportunas mejoras, porque verdaderamente es un servicio tercermundista que no nos merecemos.n