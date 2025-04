Enfermedades raras II

Más virus de enfermedades raras, el presidente israelí Benjamin Netanyahu, otro enfermo sin sentido común, acusado de crímenes de guerra y exterminio al pueblo palestino, su gran hazaña de cobarde indecente ha sido arrebatar la vida de momento a 55.000 indefensas personas, la mayoría mujeres y niños de la Franja de Gaza. Este mandatario israelí con enfermedades raras en vez de luchar contra Hamás, el verdadero responsable inicial reciente, se dedica a matar a personas indefensas como si fueran conejos. El dictador Netanyahu ha lanzado sobre Gaza en diecisiete meses más de 85.000 toneladas de bombas, más que en la Segunda Guerra Mundial, la masacre en la Franja de Gaza peor que Hiroshima, los ataques de Israel ya equivalen a tres bombas atómicas. Bombas suministradas la mayor parte por Norteamérica, este país que siempre ha presumido de liderar un mundo justo libre y democrático, esto era antes de que sus mandatarios se emponzoñaran con enfermedades raras. En España también tenemos un mandatario digno de mención, que parece ser también fue atacado por ese maldito virus, un tal presidente Mazón de la Comunidad Valenciana y que se le recordará durante muchísimos años, y será por lo que no hizo, no estuvo en su puesto de trabajo que era su obligación, no avisó a la comunidad de Valencia que venía una dana que se los podía engullir. Consecuencias: su irresponsabilidad costó la vida de 228 personas. El brillante presidente Mazón es un inepto pero no un tonto del todo, si logra terminar esta legislatura tendrá quince años de sueldo con la categoría de presidente de cerca de 8.000 euros al mes, no la del salario mínimo interprofesional de 1.180 euros en sucio, más se le adjudicarán dos asesores a su servicio, todo a cuenta del pueblo valenciano. ¿Lo conseguirá?

Así se lo montan algunos políticos indeseables en España. Y así nos trata el Gobierno a los jubilados españoles, quedándose con casi la mitad del aumento del IPC y haciendo negocio con nuestro dinero, y los jubilados asumiendo el aumento del coste de la vida, este Gobierno parece que también empieza a tener síntomas de enfermedades raras.