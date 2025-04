Barbaritats a Vara de Rei

«Sembla que l’Ajuntament de Vila vol fer de Vara de Rei el centre de totes les activitats de l’illa. Mentre uns protestem per la massificació del Turisme, el Consistori es dedica a organitzar les activitats mes diverses al Passeig de s’Alamera, per tal de massificar al màxim el centre de la ciutat. Això si, sense consultar a ningú».

Aquestes paraules son de una carta a Diario de Ibiza el 25/04/2024. Encara no fa un any. La situació ha empitjorat notablement.

El Consistori deu haver visitat la plaça de Djmà-el-Fna a Marràqueix i ha decidit convertir s’Alamera en la versió Pitiusa . Curses de bicicletes, Maratons, Mitges Maratons, Cursa del Patrimoni, cleaning de basquet, promoció de cotxes, Fira de Stocks, Fira de Nadal, Carpa de Carnaval, Cavalcada de Reis, Dia del Llibre,...això si, tot acompanyat de música (?) i els corresponents speakers que obligan a tancar persianes, finestres i porticons . A més a més dels problemes de mobilitat que d’aquestes activitats comporten.

A s’Alamera hi ha 14 terrasses de bars i restaurants que paguen els seus impostos per tal de que els seus clients estiguin tranquils, igualment els veïns que hi vivim .

Reflexionin!