Don José Colomar: se va un gran embajador de nuestra isla

El pasado 25 de marzo nos levantábamos con la triste noticia del fallecimiento de Don José Colomar, propietario del Hotel Royal Plaza, una persona pionera en el sector del turismo en la isla de Ibiza y que realizó diferentes labores en varias asociaciones de la isla promoviendo en todo momento el arte y la cultura de «su» isla, a la que amaba enormemente.

Recuerdo con nostalgia algunos de los momentos que viví con el Sr. Colomar cuando desempeñaba mi cargo como delegado de turismo del Govern de les IIles Balears en Ibiza y Formentera. Desde muy pequeño sentí una gran admiración por el sector del turismo, por las personas que desarrollaron una gran labor en dicho sector. El Sr. Colomar era, sin lugar a dudas, una de las personas que más admiraba. Era de esas personas con las que nos podíamos sentar a hablar largo y tendido sobre turismo, disfrutaba de lo que hacía, se le iluminaban los ojos cuando relataba sus vivencias, amaba el turismo. Y a mí me encantaba hablar con él. Siempre me decía que no había lugar recóndito en el mundo en que no se conociera la isla de Ibiza.

En mi opinión, el Sr. Colomar era el mejor embajador de la isla; era un enamorado de esta isla y llevaba su nombre con mucho orgullo por todos los países que visitó.

El Sr. Colomar se caracterizaba por ser una persona extremadamente educada, con enormes valores que hacían de él una persona aún más especial a la que todo el mundo admiraba. Siempre lo recordaré por su sabiduría, elegancia, saber estar y enorme trabajo que realizó en la isla de Ibiza, promocionando la cultura, el arte y las tradiciones de esta isla por todo el mundo. Estoy seguro de que allá donde esté sabrá disfrutar del turismo y dejará la marca de Ibiza en lo más alto. Deja una huella enorme y el sector del turismo siempre le estará agradecido. Aprovecho estas líneas para expresar mi más sentido pésame a familiares y amigos. D.E.P. Pepe Colomar.