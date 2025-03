La mítica pared de Sa Colomina

Se nos concedió el placer hace ahora veintiún años de poder pintar grafitis de forma legal en la pared del IES Sa Colomina. Todo ello “gracias” a los críos de aquel entonces que se dedicaron a poner ‘éste ha hecho tal cosa con tal’. Penes, palabrotas. Lo típico que haría cualquier crío que acabara teniendo un spray de pintura entre sus manos. Ya que un servidor tampoco está exento de culpa.

Debido a un pequeño malentendido con un agente de la Policía Local, me vi obligado a recurrir de nuevo a pedir un permiso nuevo. A pesar de que después de tantos años se sobreentiende, o no, que ya lo teníamos. Mi sorpresa fue mayúscula al recibir la noticia de que se iba a proceder en pocos meses a blanquear toda la pared. Terminando así con veinte años de historia del grafiti isleño. Mantuve una agradable conversación con el director del centro, al cual le expliqué que no me importa lo que pasará después, que ya había invertido un dinero en esa obra y que solo quería disfrutar del placer de poder terminarla y sacarle una foto para el recuerdo. Estuvimos los dos de acuerdo en que no tenía mucho sentido blanquear la pared ya que se volvería a repetir la historia antes mencionada. Pero él no podía hacer nada ya que las órdenes venían de arriba. Supongo yo que de la conselleria de educació.

No sé quién ha sido el genio que ha tenido esa idea. Pero ya les puedo asegurar yo que no hace falta tener el “don” de la clarividencia para saber lo que pasará en el momento que esa pared sea blanqueada.