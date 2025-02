Paseos florales y playa estercolero

Es extrañamente curioso qué bien cuidados están los jardines del paseo de Santa Eulalia, s’Alamera, la plaza del ayuntamiento y la plaza del cañón. Es un deleite para los ojos pasear por esas zonas y disfrutar de lo bien cuidados que están los jardines con su curiosa variedad de coloridas plantas y flores que se van cambiando a medida que mueren. Cosa que dudo que sea para nada barata. Lo «limpias» que te puedes encontrar estas calles. Disfrutar de un paseo por esas zonas y más si es con el mar al lado es todo un regalo para nosotros y los turistas que por aquí vienen. El problema llega cuando bajas a la playa. Y todo esto cambia radicalmente. Cuando bajamos a la playa y pasamos de un «paraíso floral» a un estercolero de arena en el cual he llegado a encontrar botellas de plástico llenas de arena, latas de cerveza, refrescos, botellas rotas o enteras muchas de ellas arrastradas a la costa por el mar. Parte de una gorra, decenas de colillas, todo tipo incatalogable de plásticos. He incluso no una, sino en varias ocasiones bidones de gasolina de los barcos que por allí echan el ancla. Y que su «excelentísima alcaldesa» Carmen Ferrer Torres tenga el «honor» de despilfarrar a saber qué ingentes cantidades de dinero para decorar los jardines del pueblo. Pero tenga la poca vergüenza de ser incapaz de mandar a alguien a pasar por la playa y limpiarla de toda la porquería que por allí florece a diario «gracias» a todos esos ciudadanos que tienen a bien de preocuparse por ser personas cívicas y guardar la colilla en algún lugar y tirar la basura a su correspondiente lugar (esto me apena y avergüenza) ver lo poco civilizados y desconsiderados que son algunos ciudadanos. A los cuales no se les puede aplicar el adjetivo civilizado. Ya que carecen de ello. Otra persona que también creo que le importa bastante poco cómo se encuentre nuestra hermosa playa es la ya antes mencionada en esta carta.

Espero y deseo que esta carta «carente de sarcasmo» sirva para abrir los ojos de la gente.

Y piensen un poquito, cosa que no creo que sea muy complicada, a la hora de hacer las cosas.