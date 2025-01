La Seguridad Social que nos merecemos

Me dirijo a usted para expresar una preocupación que afecta a muchos ciudadanos: los significativos retrasos en las intervenciones quirúrgicas dentro de la Seguridad Social. A pesar del excelente trato recibido por parte del personal sanitario, esta situación pone en riesgo la salud de los pacientes.

Recientemente, en el hospital Can Misses, el equipo de neumología y enfermería me brindó una atención rápida, eficiente y de gran calidad, demostrando profesionalidad y humanidad en todo momento. Del mismo modo, en el hospital Son Espases de Palma, el cirujano torácico y su equipo de enfermería me ofrecieron una excelente atención que deja claro su compromiso con los pacientes.

Sin embargo, a pesar de este encomiable esfuerzo, las operaciones se están retrasando hasta tres meses. Estos aplazamientos pueden tener consecuencias muy negativas para los pacientes, ya que el tiempo juega en nuestra contra, agravando las condiciones de salud y aumentando el riesgo de complicaciones. Según datos recientes el número de pacientes en lista de espera no deja de crecer.

La Seguridad Social es fundamental en nuestra sociedad, pero sin una inversión y una gestión eficientes, se está viendo debilitada. Como ciudadanos exigimos soluciones inmediatas por parte de las autoridades competentes. Es imprescindible reforzar el sistema con más personal, ampliar los horarios de quirófano con posibilidad de operar por las tardes y una planificación adecuada para poder garantizar el acceso a la salud a todos.

Agradezco la oportunidad de expresar esta preocupación, con la esperanza de que sea escuchada y se tomen las medidas necesarias para mejorar la situación y que la Seguridad Social vuelva a ser modelo de bien hacer.