Agradecimiento a los profesionales de la sanidad pública

Mi madre falleció el pasado lunes, con 89 años, ya estaba cansada y quería irse. Había dejado de disfrutar de todo aquello que antes le producía alegría. Dejó de comer y beber. Acabó ingresada en el Hospital de Can Misses. Estuvimos a su lado 34 días. Le dijimos una y mil veces cuánto la queríamos. Besos y más besos. Le agradecimos incontables veces su amor incondicional, su lucha incansable por nuestro bienestar y nuestra alegría. Siempre estuvo pendiente de nosotros. Fue una verdadera madre, como son todas las madres. Cada vez que le mostrábamos nuestro cariño, nos daba las gracias. Ni una sola queja, a pesar de las incontables pruebas médicas diarias y sus múltiples achaques y dolencias. Daba las gracias continuamente a todos: a las doctoras, enfermeras y enfermeros, auxiliares, celadores y celadoras. Era muy agradecida. Tuvo un final dulce, se nos fue dormidita, mansamente, sin hacer ruido. Primero dejó de respirar y luego su corazón no pudo más. Ahora ya descansa, y nosotros también. Se fue acompañada de todos los que la queríamos. Puedo imaginarla disfrutando de toda la paz que merece. Yo también quiero ser agradecido. Mil gracias una y mil veces a todo el personal del edificio F, 4ª planta, de medicina interna del Hospital de Can Misses. Fueron una bendición para nosotros. Nos dieron todo su apoyo, con cariño, con respeto, con una profesionalidad inmensa. Vieron nuestra desesperación, nuestra congoja, nuestra angustia y supieron acompañarnos hasta el último suspiro de mi madre. Un recuerdo especial para la doctora Amparo, que supo entender lo que todos necesitábamos y ofrecérnoslo para tener un final digno. Tenemos un tesoro, que deberíamos valorar. En los momentos difíciles, cuando la esperanza ya se fue y no quedan más que dolor e incertidumbre, tenemos todavía algo bueno en lo que sostenernos y se llama sanidad pública. Mil gracias, una y mil veces más. Te quiero mucho mamá. Te recordaré mientras viva.