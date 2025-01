Julia Cano, la más grande

Julia Cano Cobos nos dejó a sus 94 años, pero siempre estará en nuestro recuerdo. En 1953 en Madrid consiguió el título de profesora nacional de Educación Física y Deportes, con la que fue la primera promoción en España de estos estudios “nuevos”. 1954 empieza a trabajar en el instituto Santa María, por aquel entonces ubicado en Dalt Vila. También dio clases en los colegios La Consolación, Sa Graduada y en varios pueblos de la isla: Sant Antoni, Sant Josep, Jesús, Santa Gertrudis, Santa Eulalia y Formentera.

De 1970 a 1984 dirigió la Sección Juvenil de la Cruz Roja de Ibiza, impulsando la sección femenina y realizando multitud de iniciativas en Reyes y Carnaval para nuestros jóvenes.

La última actividad deportiva que realizó fue en el instituto Xarc de Santa Eulària des Riu.

Julia fue pionera como instructora de la gimnasia en colegios e institutos, la impulsora del deporte femenino en la isla de Ibiza, en una época cuando estaba mal visto que mujeres practicaran deporte y cuando incluso en algunos casos tenían prohibido determinadas indumentarias como por ejemplo el pantalón corto u otros donde se “enseñaba demasiado”.

Julia no solo fue monitora y entrenadora o instructora (como se llamaba antes), fue más que esto, jugadora, delegada de Federaciones de Baleares, impulsora creando equipos y nuevos clubes de vóley, básquet, ballet y gimnasia en particular. Animando a nuestras primeras deportistas salir a Mallorca a competir en campeonatos, reclamando derechos, no nos tenían en cuenta para nada (esto se llamaba centralismo), ya no les quiero contar sobre la isla de Formentera (padecían doble centralismo) donde no había absolutamente nada deportivo, exceptuando el equipo de fútbol masculino. Por cierto, Julia también colaboró en colegios de la Pitiusa menor y llevó a cabo alguna exhibición. Ahora que hablo de Formentera, recuerdo que siendo presidente del primer Consell de Eivissa, que por entonces presidía Cosme Vidal, Julia fue la primera persona que reclamó un helicóptero para la isla de Formentera, para cuando tenían que desplazarse enfermos a Ibiza y las barcas no salían por mal tiempo (solidaria, siempre pensando en los demás). A lo largo de su vida son muchos los homenajes, reconocimientos y distinciones que ha recibido, entre otros: a finales de los años 90 fue reconocida por su labor por el Consell de Eivissa, del Ajuntament d’Eivissa fue premiada y más tarde llegó a recibir la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa. También multitud de clubes y asociaciones varias le mostraron su cariño y gratitud por la gran labor realizada durante más de 50 años. Como por ejemplo el que le hiciera el Club J.A.S.A. cuando se creó el Club de Gimnasia Rítmica J.A.S.A., (ahora Portmany) con presencia de nada más y nada menos que de la Seleccionadora Nacional de Rítmica, Rosa Menor (Alicante). En 2015 también volvió a recibir otro premio del Consell de Eivissa, en este caso fue el Premi al Mèrit Ciutadà. Todos los reconocimientos muy merecidos, pero sin duda alguna, el más importante fue en 1999 cuando obtuvo la máxima distinción deportiva balear, el premio Cornelius Atticus (entonces fue la primera mujer ibicenca que lo recibía y la segunda en las Baleares).

Hoy Julia nos deja, pero seguirá dentro de nuestros corazones, siempre la recordaremos. Julia fue una auténtica institución del deporte en toda Ibiza, por donde han pasado docenas, cientos, miles de niñas, adolescentes y mujeres de toda la isla de Ibiza. Julia no solo dio Educación Física, también escuchó, aconsejó e influyó en los problemas en esta difícil edad. Julia, educadora, amiga, madre, así lo demostró en toda su vida dedicada al deporte. Julia Cano Cobos fue un referente del deporte femenino, con un antes y un después, por tanto, a través de estas líneas, reclamo al Consell de Eivissa a que instaure un premio anual dirigido a ejemplos deportivos femeninos, el ‘Premi Julia Cano’.

¡Hasta Siempre Julia!