Respuesta del restaurante a los turistas y residentes en Formentera

Me llamo Claudio y soy el general manager del local ubicado en Formentera. Me dirijo a ustedes en respuesta al artículo publicado recientemente en su medio, que relata un incidente relacionado con el acceso de nuestra furgoneta al faro de es Cap de Barbaria.

En primer lugar, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todos: al Consell, los turistas y residentes de Formentera que se hayan visto afectados o indignados por esta situación. Esta mañana me he enterado de un hecho del cual no tenía conocimiento previo, pero como máximo responsable del restaurante, asumo completamente la responsabilidad de lo ocurrido.

Comprendo y comparto la preocupación por el respeto a las normas de acceso a una zona tan emblemática y protegida como es el faro de es Cap de Barbaria.

Desde ya, les aseguro que tomaremos medidas internas para corregir esta irregularidad y asegurarnos de que no vuelva a suceder. Nos comprometemos a respetar las normativas locales y a contribuir al bienestar de la comunidad y el entorno natural de la isla.

Lamento profundamente cualquier inconveniente que este incidente haya podido causar y les reitero nuestra voluntad de mejorar y aprender de esta experiencia.