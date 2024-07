Plagi, còpia, repetició, afusellament...

El passat divendres 26 de juliol llegia un article publicat en aquest diari “Ballades a pous i fonts d’Eivissa i Formentera: el ‘botellón’ que feien els teus avis” signat per Borja Moya. A mesura que el llegia pensava que tot m’era familiar, massa familiar... hauria jurat que fins i tot el podia haver escrit jo... No me’n podia fer raó. Rellegint l’article em passaven diverses idees pel cap, em venien paraules a la ment, la majoria de les quals no surten en els diccionaris oficials de la llengua catalana, però una d’elles sí: plagi. Plagi entès com “una infracció del dret d’autor sobre una obra artística o intel·lectual de qualsevol tipus, que es produeix quan es presenta una obra aliena com a pròpia o original”. Sí, definitivament el que acabava de llegir era un plagi, una còpia, una repetició, un afusellament d’un treball fet per una altra persona. Així mateix, hi vaig poder trobar paraules com “botellón” o “bizum”, que semblaven ser de la pròpia collita del senyor Moya, la resta surt sense cap mena de dubte del llibre ‘El ballar antic a Eivissa’ (2022), publicat pel Consell Insular d’Eivissa, per tant de la seua propietat intel·lectual, i del qual en tinc l’autoria. Aquesta publicació és el resultat d’una beca d’investigació concedida l’any 2005 pel, llavors encara, Consell Insular d’Eivissa i Formentera. És el resultat d’anys d’estudi, de recerca documental, de revisions de publicacions d’autors forans i locals com Joan Marí Cardona, Joan Marí Tur, Marià Torres Torres i Michel Ferrer Clapés, que foren els primers en estudiar i posar en valor les ballades vora pous i fonts, autors que el senyor Moya tampoc es digna a esmentar. ‘El ballar antic a Eivissa’ (2022) és també un recull de fonts orals, de testimonis que havien conegut en primera persona les antigues ballades populars, i les ballades vora pous i fonts en particular. Testimonis, la majoria desapareguts, que en el seu moment tingueren la voluntat de fer-me una descripció de com eren aquelles ballades, com les vivien, les seues normes de conducte... Una informació que el senyor Moya reprodueix sense cap empatx. Els meus güelos, que no avis, foren les meues primeres fonts d’informació, els primers testimonis i el meu primer contacte amb aquesta part del nostre patrimoni cultural immaterial, que ens representa i ens identifica a tots els eivissencs. Ells, els meus güelos, solien dir que “val més matar un home que posar un mal costum”. Li aconsello senyor Moya, que no faci del plagi un costum. D’aquí endavant sigui honest amb vostè mateix i amb els seus possibles lectors, i contribueixi a dignificar la professió citant les seues fonts documentals. Copiant tothom pot escriure articles.