Gracias a todo el personal de la Sanidad pública

Mi esposa y madre de dos hijos que falleció hace cuatro semanas en el hospital de Formentera, después de ser cuidada lo mejor que pudieron por todo el personal de los diferentes departamentos que tenían algo que ver con su enfermedad. Primero estuvo en Can Mises y luego le propusieron tomar parte en un ensayo clínico de un medicamento, pero que al cabo de cierto tiempo se tuvo que suspender por ser demasiado fuerte. Este ensayo se llevó a cabo en el Hospital Son Llatzer. Después de cierto tiempo nos dijeron que debía ser operada, lo cual se hizo en cuanto estuvo todo preparado para ello; le sacaron todo lo que fue posible desde ovarios-matriz, etc. Pero al cabo de cierto tiempo se dieron cuenta que el tumor se había vuelto a despertar y seguía su curso. Era un cáncer muy agresivo, pero mi esposa, que era muy fuerte y de pensamiento muy positivo siguió luchando, con la ayuda de todos los que la rodeaban y ayudaban para salir adelante. Todo el personal de los diferentes departamentos en los cuales fue atendida la trataron muy bien y la ayudaron en todo lo posible. Luego vino el covid y nos aconsejaron ir al Hospital de Can Misses y más tarde al del Hospital de Formentera. En realidad, nos era mucho más fácil, ya que después de haber ido unos siete a ocho años de Formentera a Son Llàtzer el día se hacía muy largo. Nos levantábamos sobre las cinco de la mañana para coger el primer barco de las seis de la mañana, e ir al aeropuerto y lo mismo hacíamos para volver llegando a casa sobre las diez de la noche. Últimamente, así como iba empeorando nos aconsejaron que nos quedásemos en el hospital de Formentera y le dieron lo que suelen hacer, cuidados paliativos hasta que llegó al final, es decir, falleció muy tranquila sin dolor y descanse en paz.

Después de la pequeña odisea, deseamos dar gracias a toda persona que trabaja en Sanidad pública por lo bien que nos atendieron o trataron, deseándoles mucha suerte y salud en su quehacer de cada día.

Y no me cansaré de dar las gracias a todo el personal sea del departamento que sea. Muchas, muchas gracias.