Situación actual de los gatos comunitarios de Ibiza

Los ves en todas partes, vertederos, descampados, aceras, parques, basuras, bajo los coches…. en todas partes. Son un montón, desamparados, abandonados, ¡¡sus responsables legales no quieren hacerse cargo de ellos... son los gatos comunitarios!!

Nos debería dar vergüenza como sociedad que estos animales vaguen por las calles y rincones de toda la isla padeciendo enfermedades, en ocasiones maltratados, muriendo muchas veces de inanición, siendo envenenados o atropellados

Si el maltrato o abandono de un animal es delito según la Ley, deberíamos entender que estos gatos son objeto de continuo maltrato y abandono por no querer asumir la Administración la responsabilidad que le corresponde, no asumiendo su titularidad y no aplicando las normas que les amparan.

Como consecuencia de todo ello, lo que no sería un problema de nadie acaba siendo un problema de todos.

A través de este medio quisiera pedir a los responsables legales que asuman su responsabilidad, que se asesoren y trabajen junto a las personas que realmente conocen la situación, porque la viven y la sufren todos los días, asociaciones, voluntarios, alimentadores... Todos ellos deseosos de colaborar con las autoridades en busca de iniciativas que mejoren la situación actual.

La aplicación efectiva de medidas no solo mejorará la vida de los gatos, sino que también reflejará nuestro compromiso como comunidad con el respeto y cuidado de todos los seres vivos.