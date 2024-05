El pasado 7 de mayo reservé en la página de Formentera.eco para poder entrar mi coche en la isla en el mes de julio. Por un lamentable error las fechas no se introdujeron como son y un instante después de pagar con la tarjeta, vi que estaban mal e inmediatamente escribí un email rogando la corrección. Me contestan ipso facto, pero diciendo que ni cambian ni devuelven, es decir, pierdo 78 euros. Creo que es injusto y arbitrario, tal como expliqué por teléfono a la OAC del Consell, donde ratifican que no me permiten ni ejercer mi derecho a desistir de la transacción. Hago pública mi indignación y solicito que revisen la política de Formentera.eco