És l’estat una empresa privada? Ha de ser rentable mentre dona serveis a la gent? La sanitat, les pensions…no són rentables per l’estat, però és un dret que tenim les persones.

El transport públic també és un dret, sobretot per qui no pot conduir i el necessita per fer activitats bàsiques. Aquí aquest dret té 6 mesos un horari relativament factible i els altres 6 un horari impossible.

S’imaginen un nen amb beca de menjador que la meitat del curs té el menú complet i l’altra meitat no? Té cobertes totes les necessitats bàsiques? Un adolescent que viu a Sant Miquel ha de fer els deures i vol baixar a Vila a estudiar anglès. Amb l’horari maig-octubre pot, amb horari novembre-maig, impossible. Els adolescents necessiten millors horaris a l’hivern, a l’estiu tenen vacances.

Un aturat que viu a Sant Carles i vol estudiar un cicle formatiu. En bus pot anar-hi amb l’horari maig-octubre, però no amb el de novembre-maig. Pels qui sí poden conduir poden també aprofitar-ho i agafar més el bus. Vila-Sant Joan per treballar 8-15h sols factible amb horari d’estiu, clar. Això sí, entrar a Vila sense haver de buscar aparcament és tot un luxe. Hauria més aparcament i menys tràfic. Tota la població surt guanyant.