Me llamo Gloria y he sido y soy víctima de violencia de género. Sufrí la vejación, la humillación de mi ex pareja en su momento y ahora sufro las secuelas de tales actos.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda para expresar mi más profundo agradecimiento al Cuerpo de la Guardia Civil, concretamente los ubicados en ses Païsses, Sant Jordi y Santa Eulalia donde se ubica el departamento de Violencia de Género. La amabilidad, la comprensión de los agentes que me atendieron es del todo encomiable más allá de toda duda. Me hicieron sentir arropada y protegida en esos momentos en que te sientes tan vulnerable y frágil. Entre ellos la agente Inma de Santa Eulalia por sus palabras de aliento, sus constantes llamadas telefónicas que me hicieron sentir que no estaba sola ante la violencia gratuita de un maltratador. Por eso va ahí mi agradecimiento a los miembros de la Guardia Civil de Ibiza, sois unos grandes profesionales, gracias, Inma, por tu esfuerzo desinteresado y tu humanidad, gracias de todo corazón de una víctima más de la violencia género.