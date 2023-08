Es evidente que gran parte de la ciudadanía ibicenca, personas en general, y políticos en particular necesita un cambio de mentalidad, para optar por vehículos menos contaminantes. Y que mucha gente que tiene el carnet, no merece tenerlo, a los hechos me remito. No hay más que ver cómo están las carreteras ibicencas, saturadas de tráfico. Somos muy pocas personas, concienciadas por el cambio climático, la seguridad, etc. En sitios más grandes, y con más frío la gente va al trabajo en bicicleta. Algo totalmente impensable en nuestra isla, donde lo hace poquísima gente, y los coches acaparan y contaminan el aire que respiramos todas las personas. Como sí hacen en Copenhague, y Ámsterdam, aun haciendo más frío que aquí, ciudades que tienen su seña de identidad en la bicicleta. No son cómplices del petróleo. Y ahorran una barbaridad de dinero.

Yo quiero que en la ciudad en la que he nacido se pueda respirar un aire limpio, dadas sus pequeñas dimensiones. Los taxistas tengan su lugar, y no les falte trabajo. Conductores de autobús también. Y los que somos peatones, no seamos perjudicados por la adicción al coche que padece la sociedad ibicenca. Que sepan, lectoras y lectores, que el PP, ganador de las elecciones, votó en contra de la limitación de coches en Vila. O sea, que pretende que entren más. Yo lo encuentro totalmente descabellado y desproporcionado. Lo que necesita la ciudadanía ibicenca no es parquing, sino un cambio de transporte hacia métodos sostenibles con el que toda la gente salgamos ganando. Y a los imprudentes que se les retire el carnet. Yo no me caso con ningún partido político al cien por cien. En todas partes cuecen habas. Pero en política se ha de hablar con criterio. Reconocer las buenas cosas hechas, y no creerse lo que dicen panfletos de dudosa credibilidad.