El pasado 16 de julio un editorial de este diario nos iluminaba el domingo bajo el titular ‘El cambio que no llega en Sant Antoni’ haciendo un acertado resumen de los comportamientos incívicos, incluyendo varias tragedias protagonizadas por turistas británicos en San Antonio.

Después, el 26 de julio, nos encontramos con el ‘Sant Antoni: muertos y drogas’ que la concejala Angie Roselló publicó en otro medio, repasando los últimos eventos que ayudan a hundirnos cada vez más en el fango.

Antes el problema era el West. Y en lugar de que la pandemia sirviera para dar un giro hacia otra dirección, alejándonos del turismo de excesos, el West se ha clonado, y ahora se llama Arenal. Allí está ahora focalizado el problema. Turistas incívicos que no tienen ningún tipo de respeto por la tierra que les acoge, son los que montan peleas, vomitan por las esquinas y actúan como en una “ciudad sin ley”.

Con este perfil de turista, que excluye y repele a las demás nacionalidades, solo hacen negocio unos pocos, los que han convertido el ocio diurno en su estandarte, los del lobby británico. Están condenando a desaparecer a todos los demás negocios, o a quienes no aboguen por su chabacano estilo de hacer las cosas. Y mientras, los turistas que se alojan en hoteles de calidad, se van a otros pueblos a disfrutar, porque esto es un infierno de turismo de excesos, el paraíso de los hooligans.

Si no hacemos algo ahora, las generaciones venideras vivirán las consecuencias de que este pueblo haya vendido su alma (más todavía) a las libras esterlinas. Y nuestra tierra nunca volverá a tener la magia que la caracterizó en el pasado.

Yo me niego a dejar que por el provecho de unos pocos empresarios de este lobby británico, se acabe destruyendo el potencial que todavía tenemos. Porque existe el modo de que el pueblo recupere su esplendor, generando prosperidad a través de un turismo razonable, educado, equilibrado. Existe el modo, pero tendremos que descubrirlo entre todos. ¡Pongámonos en marcha! Y los que no quieran actuar, es porque pertenecen a ese oscuro lobby. Son quienes desean que todo continúe como está. A veces me pregunto que, quizá en el programa electoral de hace cuatro años resulta que había un punto que nos prometía convertir San Antonio en Magaluf. Pues buen trabajo, porque lo hemos logrado, incluso superado… Anem ben filats.