Soc un vesí de la parròquia de Sant Francesc de s’Estany i som un grup d’amics que mos agrada molt practicar ciclisme i caminades pel Parc Natural de ses Salines.

És increïble que cada vegada que sortim amb bicicleta o a peu per anar a la platja de ses Salines o a es Cavallet haguem de jugar--nos la vida enmig de tots els cotxes que no respecten a cap vianant o ciclista.

Especialment vull referir-me al tram que hi ha entre el desviament des Cavallet per anar a la platja de ses Salines que no hi ha ni un palm de voral havent de caminar pel carril junt amb els cotxes i motos. El mateix problema tenim per anar a la platja des Cavallet i no parlem del tram de carretera entre Sant Jordi i Sant Francesc que la vegetació ha invaït tot el voral, haguent de circular també pel carril de vehicles.

Se mos ompli la boca xerrant del nostre meravellós Parc Natural de ses Salines pero és incomprensible com els vesins de Sant Jordi, de Vila i tots els amants de l’esport i la natura no puguin anar a les platges del Parc o simplement passejar tranquil·lament pel parc a peu o en bicicleta sense jugar-nos la vida. .

Aquesta carta va dirigida a tot responsable polític, sigui d’Ajuntament, Consell, Govern balear o Madrid, perquè reflexionin i posin solució a aquesta situació anormal a la nostra illa estimada i a qui correspongui, que agafi mesures a favor de las persones que volen respectar la natura i disfrutar del nostre Parc Natural de ses Salines. Tant per a l’ecologia com per a la salut de las persones.