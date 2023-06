Es compleix un any de la massacre de Melilla, on moriren en condicions espantoses entre 23 i 37 persones (les xifres exactes encara no se saben) i centenars quedaren ferides. Pocs ho recorden ara, en plena ressaca postelectoral, però el que Amnistia Internacional qualifica com la pitjor massacre fronterera dels últims 25 anys va quedar impune.

Amb l’arxiu del cas, el govern espanyol (suposadament progressista) va enviar un esgarrifós missatge a la ciutadania: la vida de les persones migrants, especialment si són subsaharianes, no té cap valor. El contrast amb l’acollida que es va brindar a les víctimes de la guerra ucraïnesa fa mal: qui arriba a Melilla també fuig de guerres, fam i misèria, però el seu color de pell és més fosc. El racisme institucionalitzat només ha aplanat el camí per a l’extrema dreta, dificultant que es faci justícia. Dependrà de la ciutadania tornar la dignitat als morts i a la mateixa societat espanyola.