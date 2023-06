Vull expressar les meves preocupacions i queixes respecte a l’estat de la neteja a la nostra estimada illa d’Eivissa. Com a resident d’aquesta illa des de fa molts anys, he presenciat un deteriorament progressiu en la neteja i el manteniment del nostre entorn urbà i natural.

La neteja de carrers i places sembla haver caigut en un estat de deixadesa. És decebedor caminar pels carrers de la nostra ciutat i veure voreres brutes, contenidors d’escombraries desbordants i deixalles acumulades als llocs públics. Això no només causa una impressió negativa als residents, sinó que també afecta negativament la nostra indústria turística, que és una font vital de l’economia local.

A més, els espais naturals de l’illa, com les platges i les àrees protegides, tampoc estan exemptes d’aquesta situació preocupant. És trist veure la quantitat de plàstics i residus deixats a les nostres platges cada dia. Aquesta contaminació dels nostres espais naturals és una amenaça per a la vida marina i un record constant del nostre fracàs en protegir i preservar la bellesa natural de la nostra illa.

Entenc que la responsabilitat de mantenir neta l’illa no recau únicament en les autoritats locals, sinó que també ha de ser compartida pels residents i els visitants. No obstant això, crec fermament que l’Ajuntament i altres entitats pertinents han de jugar un paper més actiu en la implementació de polítiques i programes de neteja més efectius.

Suggereixo que es posi èmfasi en l’educació i la conscienciació ambiental. A través de campanyes educatives, tallers i programes comunitaris, es podria fomentar una cultura de respecte i cura cap a la neteja de l’illa. També cal reforçar l’aplicació de sancions per als infractors que abandonin deixalles i malmetin els espais públics i naturals.

A més, és necessària una millor coordinació entre els diferents serveis de neteja i la implementació d’un sistema de recollida d’escombraries més eficient. És important establir un calendari de recollida regular i garantir que els contenidors d’escombraries estiguin disponibles i siguin prou grans per a les necessitats de la població local i turística.

En última instància, la neteja d’Eivissa és responsabilitat de tots nosaltres. Com a residents, visitants i autoritats locals, hem de treballar conjuntament per preservar la bellesa natural i la neteja de la nostra illa. Només així podrem mantenir Eivissa com un destí turístic atractiu i un lloc agradable per a la vida quotidiana.

Confio que aquesta carta serveixi per cridar l’atenció.