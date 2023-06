Aquesta carta l’escric perquè soc una jove de quinze anys que visc a Eivissa des de sempre. Quan era petita no m’adonava perquè hi havia parcs i coses així, i ara que soc adolescent estic veient que no hi ha res a Eivissa per als joves d’entre catorze i disset anys, sols hi ha coses per als majors d’edat com discoteques o bars de copes.

Jo proposo posar algun pub, alguna discoteca, o actes per a menors adolescents, ja que a l’hivern no hi ha res a fer, i a l’estiu hi ha més coses a fer, però no es pot sortir a la nit ni res. M’agradaria que algú de l’Ajuntament d’Eivissa ho suggereixi, i així no sols Eivissa seria per als majors d’edat.