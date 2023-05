Campanya electoral, promeses, més promeses, atacs entre es diferents partits i candidats… vaja, res de nou!

Es parla d’habitatge, feina, construcció, carreteres, com sempre en realitat, cada quatre anys, tornar a començar i “Sant Tornem-hi”.

Fa molts anys, massa, que la sanitat eivissenca agonitza, està tocada de mort, i això és massa perillós per a posar-li color polític. Els partits que han governat els darrers 15 anys, han jugat a mirar cap a una altra banda, fer cortines de fum i no atrevir-se a solucionar el caos que és Can Misses. No ho dic jo, segur que coneixeu algú que hagi estat més de 8 hores a urgències, mesos i mesos de llista d’espera, canvis de metges cada 3 mesos, mala atenció, especialitats mèdiques que no tenim, tractaments oncològics lluny de casa, sensació d’abandonament, perquè la veritat sigui dita, quan s’està passant per una malaltia llarga, dolorosa i complicada poder tenir es mateix equip mèdic dóna confiança i seguretat, en canvi haver d’explicar cada vegada que anem a consultes que ens passa fa que la malaltia pesi més.

Veure com la nostra salut només serveix per retrets al Parlament entre els polítics, crea ansietat i una sensació d’angoixa que només ho sabem qui ens hem trobat dins d’aquesta mala atenció.

Els partits, que fan política amb la situació de Can Misses, haurien de tenir sa vergonya i el respecte cap als eivissencs i eivissenques i no demanar el vot.

Com és possible que els parlamentaris tinguin dietes, trasllats, extres per pagar lloguer si estan fora de casa, cobrar per plens, cobrar extra per pràcticament tot i això no sigui aplicable als sanitaris que són de primera necessitat?

Ara que tots els partits estan en campanya, vos heu fixat quines propostes porten per millorar la sanitat? La resposta és molt dura i colpidora: cap. Només es parla de treure es català i poca cosa més. De veres ens volen fer creure que amb el català com a mèrit ens plouran metges i infermeres per art de màgia? Per favor, que ens deixin de tractar com a bambos. Fins que no hi hagi valentia, tots a una, sense colors polítics, amb mesures reals i contundents, com l’adquisició d’edificis per assegurar habitatge als sanitaris, incentius, formació i un pacte per la sanitat, que independent de qui governi la sanitat no es toqui, perquè bàsicament la salut no n’entén de colors polítics i ens afecta a tots per igual.

Voldria poder votar a un partir que la seva bandera fos la sanitat, la sanitat pública i de qualitat, em pareix que enguany no serà i això em fa por, molta por perquè sense salut no hi ha res.