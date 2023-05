El passat dilluns 24 d’abril un grup d’alumnes de l’Institut Isidor Macabich es van desplaçar a Mallorca per participar en la primera competició Cansat fase regional organitzada per l’Agència Espacial Europea (ESA). Com a preparació d’aquesta prova els 4 equips de l’institut (únics representants d’Eivissa en aquesta prova) han estat treballant en diferents disciplines dissenyant i posant en marxa una missió espacial fabricant un minisatèl·lit operatiu per ser llançat en un coet. Per ser puristes direm que no era un satèl·lit sinò una sonda que havia de recollir dades i enviar-les a una estació de terra en temps real gràcies a una antena que també havien fabricat ells.

A les 6 del matí ens disposàvem a facturar el material necessari per les proves, érem 26 persones comptant alumnes i professors. Únicament havíem de facturar una motxilla amb les eines i recanvis necessaris per la prova i un paquet amb les antenes de la mida aproximada de dues escombres lligades i amb un pes de 2,1 kg (mides aproximades: 90 cm de llarg i per un costat la base d’uns 30 cm). Al mostrador d’Iberia ens diuen que no poden considerar aquell paquet com a equipatge i que la taxa per facturar-lo són 150€ per trajecte. Intentem parlar amb el personal de facturació, els expliquem la situació. Entenem que segurament són les normes de la companyia, però ens va parèixer molt abusiu, vàrem trobar unes treballadores al mostrador amb gens d’empatia. En resum, ens varen cobrar 150€ per facturar dues «escombres» embolicades i per colmo la maleta amb els recanvis i les eines no va arribar a Mallorca. Sort que en aquestes proves hi ha molt companyerisme i ens varen deixar el que vàrem necessitar. Per cert, les antenes van quedar a Mallorca. Novament «gràcies Iberia», «gràcies personal de facturació»i «gràcies personal de rampa».