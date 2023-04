Árboles de la avenida de España

Señores vecinos de la avenida de España, como ustedes sabrán y pueden comprobar tenemos la avenida que da pena mirarla. ¿Y por qué, preguntarán ustedes? Pues tenemos desde Vara de Rey hasta el Consell los árboles podados bonitos y del Consell a la rotonda de ses Figueretes no se podan desde hace cuatro o cinco años y porque me canso de llamar al Ayuntamiento; cansado de ello pedí cita con el regidor y después la tuve con la concejala de Urbanismo, la señora Rosa Rubio, la cual fue la única que consiguió que vinieran a cortar dos ramas que entraban en mi balcón y pobre árbol, da pena de verlo. Me pregunto yo dónde se ha visto en el mundo una avenida con la mitad de los árboles podados y la otra mitad sin podar. En Ibiza, dónde si no. Creo que los políticos tendrían que solucionar los problemas sentados en una mesa y no hacerlos pagar a los ciudadanos. Espero que tengamos suerte con los árboles.