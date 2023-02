Llevo intentando pedir una cita desde primeros de enero, a través de la página web y telefónicamente, hasta el 23 de febrero, al no conseguir la cita decidí bajar a las oficinas de Tráfico en persona para ver si me daban alguna solución. En ningún momento me atendió ningún trabajador de tráfico, solo tuve la opción de hablar la trabajadora de la empresa de seguridad, la que aparte de atenderme de malas maneras y no darme ninguna solución, considero que no es la persona indicada para poder atender a la gente que, como yo, necesita asesoramiento.

En el tiempo que pasé en la puerta de las oficinas (porque en ningún momento me dejaron pasar al interior ) que fue alrededor de una hora, pasaron alrededor de 15 personas más con el mismo problema, imposible conseguir una cita, entre ellas una chica, que me comentó que ella llevaba desde septiembre intentándolo y la solución que le habían dado por teléfono era que se fuera a Palma para poder hacer los trámites que necesitaba. Considero que es ridículo que teniendo unas oficinas en Ibiza, por el motivo que sea que en ningún caso es culpa de los ciudadanos que necesitan estos servicios, tenga que irse a otra ciudad y gastar su dinero por la mala gestión de las Oficinas de Tráfico de Ibiza. Al ver que yo no era el único afectado por todo esto, decidí poner alguna queja, reclamación o denuncia y me está siendo imposible, solo existe la posibilidad de poner una queja a través de la página de Tráfico, lo cual no ha servido para nada. Esta es la situación que tenemos en Ibiza, espero que este escrito sirva para encontrar una solución o al menos hacer que está queja llegue a quien tiene que llegar ya.