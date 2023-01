Arrel de l’article publicat a aquest mitjà el passat 22 de gener, amb motiu de la celebració del dia gros del poble de Santa Agnès, des de l’Associació de Vesins de Corona, volem fer arribar la nostra disconformitat i manca de respecte cap a la festivitat i cap al poble. Per començar, la Santa que dona nom al poble, és Santa Agnès, no la Santa del «cordero», sent aquest titular molt ofensiu per tots nosaltres. La nostra sorpresa com a organitzadors de les festes, any rere any, i aquest especialment després de la pandèmia, és que només se’ns hagi preguntat per la localització de l’escenari i l’empresa que el montà. Quan el realment important, a parer nostre, és l’enfeinada hi ha darrere per fer poble i mantenir el caliu. Per la nostra part, no teníem cap inconvenient ni en la mida de l’escenari ni en la ubicació, ja que, sent dissabte el dia gros del poble, ho podíem fer coincidir amb el concert principal del programa i el grup que actuava requeria l’equipament que allí es va instal·lar. Cada any, independentment de qui governi, des de l’Associació de Vesins de Corona sempre hem organitzat les festes del poble amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i ens sap molt greu que des d’aquest mitjà de comunicació, es desllueixi el que realment és important per nosaltres. Ens agradaria deixar constància del gran esforç que comporta tirar endavant un programa de festes d’aquestes característiques. Per acabar, des de l’Associació, ens quedem amb l’enorme satisfacció de veure a tot el poble i als visitants gaudint de totes les propostes i actes, encara que això no hagi merescut l’atenció de la vostra crònica.