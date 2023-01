Recordau quan éreu petits que vos feien fer una redacció sobre el vostre poble? Record que jo vaig escriure a una llibreta de tapa de color groc, un gran títol amb colorins i molta il·lusió: «Vull un Sant Antoni amb més parcs i que li posin una ‘tela de araña’ com hi ha a Vila».

Avui prop dels 40, vull tornar a escriure una redacció sobre Sant Antoni i què es podria fer amb 1 milió d’euros.

Per començar, es podria invertir a fons en neteja, més personal, arreglar jardineres, reparar i netejar façanes, reparació i manteniment del mobiliari urbà, hi ha zones del poble completament oblidades, Sant Antoni és molt més que el Passeig de Ses Fonts i el carrer principal de ses Pasïsses.

Ja posats a demanar, seria un miracle que algú pensàs que l’enllumenat públic és essencial i que a més genera seguretat a l’hora de caminar a la nit. Hi ha carrers i barris completament a les fosques. Millorar la circulació a barris que han crescut molt els darrers anys, com es Molí, es Regueró, ses Païsses, on el tràfic és perillós i mal organitzat.

Eliminació per sempre de les barreres arquitectòniques, que a vegades crec que aquet tema no es vol arreglar per dur-lo sempre en campanya i fer-mos creure que amb això són molt inclusius.

Més parcs infantils, molts més, amb cabuda per a tots els infants, parcs inclusius, sense barreres, amb un bon manteniment, nets i segurs.

Ja aniria sent hora que algú pensàs en els més joves, entre 13 i 18 anys. Trobar un espai, cobert, on ballar, relacionar-se, riure i fer festa que també ho mereixen. Ara mateix la seva única opció és el carrer i els bancs dels parcs o intentar colar-se als bars per més de 18. Sense opcions saludables, els botellots serà on acabaràn.

Per anar acabant i no menys important, m’agradaria recordar que el passat dia de Sant Bartomeu, a la missa, el director de Càrites va haver de demanar a l’Ajuntament la seva partida i col·laboració, que de no ser així haurien de tancar. Convit a qualsevol ciutadà, però sobretot als polítics del PP de Sant Antoni, que tan alegrement amollen 1 milió a una empresa amiga, que passin un dia, un ratet, per Càrites, per valorar la feina tan important que fan. Hi ha gent que menja un plat calent al dia gracis a ells.

Com a pagadora dels meus impostos, exigeix que els meus sous es destinin a serveis socials, manteniment des poble, infraestructures... Evidentment que les festes són una part important per fer poble, però que s’emprin d’excusa per enriquir amiguets no!

Per cert, això té nom, prevaricació i malversació, que es paguen entre 3 i 7 anys de presó. Miquel Tur, per respecte als ciutadans, dimiteixi.