El pasado día 24, y después de una dolorosa y cruel enfermedad, perdí a mi mujer que luchó contra un cáncer durante más de un mes. Desde esta pequeña nota de agradecimiento quiero mostrar mi agradecimiento y apoyo a todos los sanitarios del Hospital Can Misses, en especial al doctor Gallego, a Cristina de secretaría de Medicina Interna, personal de enfermería, auxiliares, personal de limpieza...

Aitzane, María, Sandra, Daniela, Fátima, etc etc etc, no me acuerdo de todos los nombres, pero les doy las gracias, así como a las doctoras y personal del equipo de paliativos, psicooncóloga, personal de Apaac y a todos los que nos han reconfortado en estos tristes momentos.

Por último, quisiera hacer un alegato en favor de la Sanidad pública, uno de los mayores tesoros que tenemos en este país. Todas las personas que forman parte de ella no son solo necesarias, sino que son imprescindibles.

Mi deseo es que nuestra sociedad pueda devolver una parte, por pequeña que sea, de la protección y cuidado que ellos dedican a nuestros seres queridos, porque se dejan la piel en ello. Lo puedo asegurar.