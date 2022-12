Com a ciutadans i usuaris del servei de Cardiologia de l’Hospital Can Misses, volem manifestar la nostra preocupació per la petició de trasllat de dos especialistes d’aquest servei. S’ha intentat des de la direcció fer tot el possible perquè aquests especialistes es quedin a Can Misses? Per exemple, mitjançant incentius professionals i econòmics? O es deixarà que torni a ocórrer el mateix que ja va passar amb el servei d’Oncologia?

Deixarem entre tots que a poc a poc es desmantelli la sanitat pública a Eivissa?