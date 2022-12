La família de Vicent Juan Albanell, Vicent des Ferrer, vol agrair al Consistori de l’Ajuntament de Santa Eulària la dedicació d’un carrer al nostre pare al centre de la vila del Riu, en reconeixement per la fundació i direcció de la Banda de Tambors i Cornetes el 1964 i a posterior creación d’un Grup de Majorettes que, durant molts d’anys, dinamitzaren les festes del poble i d’altres indrets d’Eivissa.

L’acord va ser aprovat per unanimitat en sessió plenària del 5 de juny de 2019 i ara, recentment, s’han col·locat les plaques indicadores al lloc corresponent.

Volem, també, recordar i agrair la col·laboració de tots els components de les bandes i, en concret, a Ferran Cardona de can Pepet de sa Iaia i a David Duarte de can Pep Joana per la seva iniciativa al demanar un reconeixement per al seu fundador i director durant molts s’anys.

Una menció especial a la batlessa Carmen Ferrer de cas Carnisser, a n’Anna Costa de can Pujols, (ex-regidora de Cultura) i a l’actual regidora Marisol Ferrer de ca n’ Andreuet pel seu interès per portar a terme aquesta dedicatòria que honora la memòria del nostre pare.

Moltes gràcies a tothom i con ell solia dir: «Salut i bon temps».