Soy Abdou Jawo, ciudadano español natural de Gambia residente en Ibiza desde 1984. Con esta carta quiero demostrar mi agradecimiento a la Fundación Julián Vilás Ferrer y a todos los profesionales de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en especial a la doctora Inma Soriano, que fue mi ángel de la guarda. Yo ni siquiera conocía la fundación y gracias a ella y la Fundación de Julián Vilás mi hijo Omar Jawo, de 15 años, ha podido recuperar la movilidad de su brazo izquierdo. El niño sufrió una caída en Gambia y se le rompió el húmero. El tratamiento el hueso no se soldó correctamente y el niño se quedó sin poder doblar el brazo.

Después de hablar con algunos médicos en Gambia me dijeron que el niño se recuperaría haciendo rehabilitación, pero yo no estaba de acuerdo, porque cuando vi la radiografía de la mano supe que necesitaba una intervención de cirugía y me decidí a traerle conmigo a España, para que pudiera hacerse la intervención aquí. Cuando llegamos a Ibiza lo llevé a Can Misses y los médicos me dijeron lo mismo que en Gambia, que con la rehabilitación recuperaría la movilidad, pero después de casi ocho meses de rehabilitación no vi ninguna mejoría. Le dije a la doctora que quería llevar a mi hijo a otro sitio para que lo viera otro médico porque no estaba de acuerdo con lo que decían los médicos de Can Misses. Así que me fui a la Policlínica para que otro médico viera al niño y me diera su opinión. Gracias a eso me tocó con la traumatóloga Inma Soriano, que dijo que el niño necesitaba una intervención quirúrgica y además que era bastante complicada y costosa, pero que había una fundación que quizás podría a ayudarme. La Fundación Julián Vilás Ferrer se hizo cargo del coste de la cirugía en la Policlínica y puedo decir que gracias a la doctora Inma Soriano y la fundación mi hijo Omar Jawo ha podido recuperar bastante bien la movilidad de su brazo. Después de tanto tiempo y sufrimiento no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que han hecho por mi hijo. Gracias, gracias y mil gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón.