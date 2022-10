Avui dia 19 de octubre es un dia molt trist per tots els que estimàvem a en Vicent , tots sabíem que aquest moment estava a punt d’arribar, però ningú volia pensar en el moment del comiat.

Se n’ha anat un gran amic, una gran persona i un gran professional, i sobretot un gran eivissenc.

En Vicent era molt discret, pareixia que no hi era mai, però estava per tot arreu, sempre a disposició d’ajudar tothom. Era un lluitador nat, en tot el que feia posava els cinc sentits.

Ha portat tota la seva malaltia amb molta dignitat i se n’ha anat en silenci com era ell , sense acomidar-se perquè ell no era un home de comiats.

Ell era un apassionat del camp i de la mar i sempre respectuós amb la naturalesa,

No s’enfadava mai, però li entrava ràbia si veia alguna cosa que a ell no li quadrava, al vaixell o a l’entorn.

Vicent, gràcies en nom de tols els teus amics per haver compartit amb tu tants de moments , naltros et trobarem a faltar molt, però Eivissa també. Persones com tu no haurien de marxar mai d’aquest món, però segur que allà on estigues, treballaràs i lluitaràs per ser el millor i tan perfeccionista com eres sempre. Ara podràs fer el millor topogràfic que has fet mai que per això eres el millor. Quan ens tornem a veure ja mos contaràs.

Fins sempre, amic.