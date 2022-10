Lluís Llobet, el gran olvidado

Hago referencia al artículo que apareció el pasado día 12 de octubre, ‘El tesoro de Llobet vuelve a casa’.

Estoy totalmente de acuerdo con el artículo, la documentación donada por Guadalupe Hospital es un tesoro para el Archivo Histórico de Ibiza y Formentera y es donde tiene que estar. Pero me ha sorprendido el olvido por parte del periodista que, seguramente por las habituales limitaciones de espacio que exige el medio periodístico, no lo incluyó, que hay un personaje de esta historia que en ningún momento se menciona en el artículo y que me consta, todos los ibicencos de cierta edad conocían y está en la cabeza tanto de los actores como de los lectores, se trata de Luis Llobet Tur. (Ibiza 1934- 2019)

En el artículo se menciona que Alejandro Llobet Ferrer era el poseedor de este archivo y anteriormente sus familiares, Roselló, Wallis etc… y directamente se pasa este archivo a Guadalupe Hospital… pero ¿y los 65 años que hay entre el fallecimiento de Alejandro Llobet y la donación del «tesoro»?. ¿Quién veló, cuidó, preservó y estudió estos documentos como si fuera el tesoro del reino?

Luis Llobet Tur, hijo de Alejandro Llobet Ferrer y Guadalupe Tur de Montis, protagonistas estos y sus antepasados de dichos tesoros.

Luis Llobet Tur, nacido en Ibiza. Fue el impulsor de la Declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad. Condecorado de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa en 2012, por el reconocimiento a su larga trayectoria con la preservación y valoración del patrimonio cultural ibicenco. Fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos de Dalt Vila. Ayudó de forma muy activa y fundamental para la redacción del Plan Especial del recinto amurallado. Financiaba a veces personalmente y en otras ocasiones con entidades e instituciones públicas, la restauración del Patrimonio Histórico y Artístico de Dalt Vila. También fue el autor de valiosas donaciones al Arxiu Históric del Ayuntamiento de Eivissa. Escritor de varios libros, sobre las costumbres e historia de Ibiza como por ejemplo: ‘Unas páginas del pasado de Dalt Vila’; ‘Ibiza de la ciudad y del campo’; ‘Antología Literaria, Ibiza S. XIX’; ‘Escandell, la vocación de un artista’; ‘Mariano Tur de Montis, un pintor de Ibiza’.

Pues este personaje que se omite en el artículo, fue el guardián de dicho archivo los 65 años posteriores al fallecimiento de su padre, Alejandro. Gracias a él estos documentos se mantuvieron a salvo de posibles desgracias, como ratas, inundaciones etc. Los cuidó con sumo cariño e interés, sabiendo que en algún momento podrían ser de gran utilidad para el conocimiento de la Historia de Eivissa, de nuestra Historia.

Por ello, no menospreciemos su legado ni lo olvidemos. Luis Llobet Tur fue una personalidad en la historia de Dalt Vila y de Ibiza. ¡Y todavía se le echa de menos!