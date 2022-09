Estimat regidor: després de veure l’entrevista que li van fer els periodistes d’IB3 el passat 16 de setembre, encara estem atònits per les seves paraules, que ens han mostrat un desconeixement absolut del seu ajuntament sobre la realitat del nostre col·lectiu i de la nostre activitat.

Sent preguntat sobre la necessitat de la creació d’espais específics i serveis per al turisme itinerant, ja tant present a tota la illa, vostè va assegurar que aquest no és el model de turisme que a Santa Eulària volem, o que es vol, i que crear aquests espais fomentaria un ús d’habitatge durant tot l’any, o durant tot l’estiu.

A Eivissa tothom té clar, a aquestes alçades, que el que fomenta aquesta nova forma de ‘sobreviure’ és el preu desorbitat de la vivenda, i la manca de solucions, que no només pateixen els treballadors de temporada, sinó també els residents i els empresaris, i conseqüentment també els turistes que ens visiten. Ens sentim en la responsabilitat d’informar-lo que una àrea de serveis per a vehicles-habitatge estableix un màxim de temps d’estacionament, motiu pel que no seria possible que se’n fes un ús d’assentament d’habitatges estables, com ja ha estat succeint recentment en el seu municipi sense la necessitat d’existència de cap àrea de serveis.

Vostè també fa referència a la falta d’aigua i de recursos sanitaris que tenim a Eivissa; i aposta per cuidar, mantenir i arreglar el que tenim.

Son vostès conscients que precisament estem parlant de la necessitat urgent de recursos sanitaris per poder cuidar, mantenir i arreglar el que ja tenim?

Amb l’evident presència de nombrosos vehicles vivenda sobre Eivissa, no es comprèn que no hi hagi una reacció immediata a l’hora d’oferir uns serveis mínims que garanteix un tractament adequat pels residus que pugui generar aquest col·lectiu i que, a més, garanteixi que l’entorn natural de la nostra illa no en pateix les conseqüències.

De què serveix seguir donant l’esquena a aquesta realitat que ja ens envolta fa tanta estona? No es el model de turisme que volen a Santa Eulària, però sabem que tenir cura del medi ambient sí és interès de tots. Si no existís el problema del preu de l’habitatge, estem convençuts que el tractaríeu com el que és: un model de turisme de qualitat, més autònom, menys contaminant, amb un consum reduït i conscient de l’aigua. I s’apreciarien amb més facilitat els beneficis que aquest tipus de turisme pot tenir sobre el comerç local i cultural.

Volem aprofitar per recordar que des de l’associació Ammicca hem sol·licitat una reunió amb vostès per poder col·laborar en l’adaptació del nostre territori a aquest fenomen existent i que va en creixement, ajudant-los a conscienciar als usuaris sobre un us respectuós i sempre fomentant les bones practiques.

Ara per ara, des d’Ammiccaseguim treballant per fer conscients als membres del col·lectiu sobre les pràctiques responsables, amb la dificultat de fer-ho sense els mitjans mínims necessaris.