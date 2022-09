Carta dirigida a Aitor Morrás, concejal de movilidad de Vila

El pasado lunes, 5 de septiembre, se inició una nueva fase de las obras de la Avinguda d’Isidor Macabich, obras que han obligado a un traslado de las paradas de varias líneas de autobuses de dicha vía. Las líneas han sido trasladadas a un estacionamiento cercano a la estación marítima de las barcas de Formentera, lejos del centro.

En dicho traslado no se ha tenido en cuenta que los usuarios del Hospital de Can Misses solíamos utilizar, habitualmente, la línea 13 (Eivissa-Santa Eulalia) para ir al Hospital, y la línea 3 (Sant Antoni de Portmany-Eivissa) para regreso del Hospital Can Misses, líneas que son las dos únicas que van y vienen cada media hora (hay otras líneas que pasan por el Hospital pero cada hora).

Los usuarios del Hospital de Can Misses somos personas mayores o impedidas por algún motivo de salud para ir hasta los extremos del casco urbano, como las barcas de Formentera o el Cetis, para coger un autobús que nos llevé al Hospital de Can Misses o nos lleve de regreso al centro.

Cuando comenzaron las obras de la Avinguda d’Isidor Macabich, el pasado mes de abril, se trasladó la parada de las líneas 13 y 3 a una parada provisional en la Avinguda de Bartomeu de Roselló, frente al Banco de Santander, no muy lejos de la anterior parada clausurada por las obras, por lo que las molestias a los usuarios del Hospital de Can Misses eran mínimas por ser la nueva parada igualmente céntrica como la anterior.

Ruego al señor concejal de Movilidad piense en los que tenemos menos movilidad para desplazarnos y necesitamos de los servicios de los autobuses de las líneas 13 y 3 y ponga su parada provisional en la parada de Bartomeu de Roselló mientras duren las obras. Según tengo entendido, ahí tiene parada la línea 50 que lleva a los aparcamientos disuasorios, facilitando la vida a los que deben estacionar lejos del centro. Piense también en los enfermos e impedidos que necesitan ir al Hospital de Can Misses, que no lo hacen por capricho. Atentamente, un usuario.