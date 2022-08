Me gustaría expresar mi malestar sobre el transporte público y en general sobre la línea L8 [Ibiza-Aeropuerto] que es la que más consumo, mi principal queja es que no tengamos autobuses en buenas condiciones , que el propio conductor nos tenga que pedir perdón por no tener el aire acondicionado disponible, que la maquinaria vaya lenta y que estén deteriorados.

Queremos reducir la masificación de coches en la isla pero no invertimos en una red de transporte buena y útil para el turista y para la persona residencial, tampoco entiendo cómo no se puede informar de dónde están los autobuses o si un autobús no ha salido o viene con un retraso de avería o cualquier tipo de problema, lo que no puede ser es que yo como trabajador tenga que coger un bus de las 16.30 para asegurarme llegar a mi trabajo y que el autobus no venga y yo me quede colgado en la parada creyendo que vendrá sin tener ninguna noticia de dicho autobús. Como yo hay mil personas que utilizan la red de transporte y la mayoría opina que es lamentable e ineficiente, pero lo que no entiendo que la línea L8 no tenga horario de cada 30 minutos en la época que estamos, que es la más concurrida en el año.

Como ciudadano me parece muy mejorable dicha línea ya que me parece una de las más importantes de la isla.