Sra. Ferrer, me sorprenden muchísimo sus declaraciones, también me sorprende mucho su sensibilidad con las personas con diversidad funcional, le caracteriza mucho su empatía con ellos y sus familias. Soy una madre con un hijo con diversidad funcional y muy orgullosa de él, por todas las capacidades que tiene, no sé si usted, Sra Ferrer, tendrá hijos o hijas y se pueda sentir igual que yo, o tener algún sentimiento de madre.

Conozco muy bien a Carmen Ortuzar, porque por suerte tenemos unos hijos muy especiales, que las administraciones no nos han dado las ayudas que necesitan por ser crónicos, y nos hemos conocido en las diferentes asociaciones de la isla, que realmente son los que siempre nos han dado su apoyo y comprensión. Le quiero decir a todos los lectores y lectoras que Carmen es una mujer luchadora, que se está dejando la vida por su hijo, pero no solo por él, sino por todos los que vienen detrás y que puedan tener la oportunidad de estudiar lo que quieran, igual que cualquier niño y niña de esta isla y de cualquier otra comunidad de nuestro país, de esta isla de Ibiza, de la que presumimos de las mejores playas, discotecas etc, pero en la que la educación inclusiva no existe. Claro, igual es porque las demás islas de Baleares y otras comunidades tienen políticos que se implican y luchan por los suyos, no como aquí que parece que solo están para cobrar a final de mes y agachar la cabeza a lo que nos digan en Mallorca.

Pues sí, tenemos la suerte de tener una superdelegada de Educación, que no sabe responder y siempre poniendo a que todo viene de Mallorca o de la mala gestión de los orientadores o orientadoras de los centros. ¿Ustedes están de acuerdo? Si ella no puede hacer nada por la educación de Ibiza, ¿qué estamos haciendo con nuestros impuestos, pagarle un sueldo para que esté sentada en su despacho, porque según ella no puede hacer nada?

Hace unos meses, Sra. Ferrer, que estuvo promocionando su nueva Ley de Educación, en la cual solo se habla de inclusión, derechos de niños, niñas y personas con diversidad funcional, basada en los Derechos de las Naciones Unidas. Perdone mi ignorancia, ¿el recomendar una directora general de Educación, que un niño con diversidad funcional tiene que estar con un grupo de iguales, esto está basado en los Derechos de las Naciones Unidas? ¿Me pueden explicar entonces si no es una cosa personal contra esta familia? ¿O contra las personas con diversidad funcional? Parece mentira que tengamos una delegada de Educación que sea de pedagogía terapéutica (PT) y no sepa con tantos años que lleva luchando por la educación de Ibiza. Seguro que pronto hará su campaña electoral de 2023 y que no nos olvidaremos todas las madres y padres de niños y niñas con diversidad funcional de su gran labor que ha hecho en todos estos años.