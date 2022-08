Fa calor, fa mal dormir, fa quasi ganes de riure –per no dir una altra cosa- que l’Ajuntament de Sant Antoni aquest estiu hagi decidit fer-nos la vida encara més difícil.

L’altra setmana, dissabte i diumenge de música electrònica fins a les dotze i mitja, un dia sí i l’altre també. Aquesta nit passada, Movida per un tub fins les tres de la matinada... Hei, que som de Sant Agustí, carrer Jaen avall, i no podem dormir, gràcies. Posam paradetes de pastilles i gas de què fa riure per a tots, o millor hi posam una mica de seny? Per què hem de tenir la música a aquest volum? Amb quina cara demanam que aturin la música excessiva a les festes privades, i que després sigui l’autoritat competent la que fa exactament el mateix? No s’entén. És aquest el turisme que volem? És aquesta la vida que volem?