Asisto desolado al linchamiento mediático que está sufriendo en las redes, por parte de un par de plaformas autodenominada ecologistas, el representante legal de una empresa dedicada al buceo donde, con nombres y apellidos, se le acusa de varios delitos, pasándose por el forro la presunción de inocencia.

Aún me sorprende más ver que los diarios locales, algunos serios, como en esta ocasión el dirigido por usted, se hacen eco y publican a toda página esas afirmaciones.

La labor de investigación es imprescindible para el periodismo de raza, y si esa labor se hubiera realizado correctamente, sabrían que dicha empresa paga sus impuestos por las actividades que realiza.

No es mi intención defender ningún tipo de delito y, si quedara probado y un juez así lo decidiera, que caiga sobre el culpable todo el peso de la ley. ¡Pero no antes!

Se tilda de ilegal que las embarcaciones se acerquen a tierra en una zona de costa sin balizamiento de playa y en un lugar provisto ancestralmente de muelles para el desembarco, cuyo nombre lo dice todo: Porroig, apócope de Port Roig...

No deja de llamarme poderosamente la atención, leer en su artículo frases como «los buceadores voluntarios de Protección Civil, que retiraban muertos del fondo». ¿Desde cuándo tiene Protección Civil un cuerpo de buceadores profesionales capaces de emprender tareas como esas cumpliendo con la normativa que legisla el buceo profesional? Normativa de obligado cumplimiento para las empresas del gremio, pero que parece ser, no afecta a ecopapanatas. ¿No estaremos hablando de buceadores deportivos incumpliendo toda norma?

Aún me deja más atónito que la asociación Salvem sa Bahía, subvencionada y relacionada directamente con Es Nàutic, entre en este farragoso asunto cuando tiene mucho más próximo de su objetivo, incluso dentro de él, uno de los graves problemas de la bahía que pretenden salvar: los fangos tóxicos acumulados en su concesión y que no dragan por la dificultad que entraña deshacerse de ese tipo de residuos. Por no hablar del emisario que descarga, en el centro de la bahía, en muchas ocasiones sin pasar por depuradora. Eso sí que daña la posidonia, y no las anclas de las embarcaciones menores, como nos quieren hace creer.

Resulta llamativo que en un país como el nuestro, que vive básicamente del turismo, se ataque al turista náutico de esa forma desaforada y carente de fundamento.

Concuerdo en que, debido al auge desmedido de turismo, Ibiza necesita reglamentar su futuro, pero esa reglamentación debe venir de la mano de estudios serios llevados a cabo por auténticos profesionales, y no de unos cuantos indocumentados presionando a las autoridades y dispuestos a darle «me gusta» a cualquier ecochorrada disfrazada de salvar el mundo.