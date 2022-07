Los excesos se extienden por San Antonio

Parecía que había acuerdo político en mejorar el pueblo, pero los excesos siguen extendiéndose por San Antonio de Portmany. La última zona más o menos tranquila, en el área de Cala Gració, ha visto cómo los nuevos hoteles (OKU y Tanit TRS) se suman a la contaminación acústica más bestial y menos respetuosa con los vecinos.

Es algo doblemente indignante, pues ambos hoteles han disfrutado en su periodo de obras de unas facilidades extraordinarias por parte del Ayuntamiento. Los políticos se mostraban muy contentos por “la subida de calidad” que aportarían, pero se olvidaron decir que iban a ser hoteles- discoteca al aire libre.

Intuíamos algo con la apertura del mamotreto (Tanit TRS) que ha sido reconvertido en ”hotel de lujo”, pero con ese régimen de todo incluido que poco beneficia al pueblo. Las autoridades fueron invitadas pero los vecinos, que habíamos sufrido las obras y cortes en la vía pública durante años, tenemos vetada la entrada, como si viviéramos un apartheid turístico a la cubana. Toda una declaración de intenciones. Dicho por los conserjes que así nos lo advirtieron a la entrada.

El volumen fue tan estruendoso durante tantas horas que no había otro remedio que marcharse de casa, pues las llamadas a la Policía Local no solucionaban nada. Y, por supuesto, semanas después de su inauguración, continúa molestando con su estruendo al vecindario, esta vez junto al otro flamante hotel, también “de lujo”, que tiene pegado y con el cual parece competir en contaminar acústicamente.

En este otro hotel (OKU) al menos tienen el detalle de permitir la entrada a los vecinos para ir a comer o tomar una copa, incluso se puede ir a nadar a su enorme piscina previo pago de una entrada. El problema es que todas las tardes tienen un pinchadiscos electrónico en el exterior, cuyos decibelios también atruenan una zona del pueblo que, hasta hace muy poco, era un oasis de tranquilidad.

El volumen de decibelios que contaminan estos gigantescos hoteles es tan abusivo e insultante que el vecindario de Cala Gració anda indignado y perplejo. Y me pregunto, ¿qué aporta? Y entristece tener que decir que las continuas llamadas y quejas a la Policía Local no tienen de momento resultado alguno, lo cual también es sorprendente. ¿Van a seguir actuando de forma impune tales hoteles? Pretenden vender lujo, pero están promoviendo un ambiente de excesos, sin respeto alguno, con pésima educación, atrayendo a un turismo que poco tiene que aportar a una de las islas más bonitas del Mediterráneo. Si no la salvamos nosotros, locales, si no la hacemos respetar, ¿quién lo hará?