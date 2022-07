Toda una aventura, podemos empezar por el simple hecho de ir por la acera, hay que ir sorteando motos de alquiler, motos aparcadas, motos circulando por la misma, sillas de alguna terraza impidiendo el paso, embarcaciones, etc... todo un parque temático, sin olvidarnos de las cacas de perro y a veces no de perro, olor a orines, gente pidiendo, gente tirada en el suelo, gente cantando y gritando a altas horas de la madrugada, suciedad a más no poder, cucarachas...

Podemos continuar con los ruidos de las barcas de Formentera, algunas hacen un ruido infernal, tiembla hasta la casa, no me hace falta fumar para tener los pulmones bien cargaditos de humo , a veces depende de donde venga el viento cuesta hasta respirar de la humareda que sueltan y el olor del combustible es insoportable, no me hace falta contar ovejitas para dormir, cuento los coches que entran y salen de las barcas, tampoco necesito despertador, a las cinco de la mañana calientan motores y entre el ruido y la vibración ya me despiertan, tampoco necesito ir a una discoteca o bar musical ya que por gentileza de las barcas en verano tengo música casi todo el día y así podría escribir folios y folios de las bondades de tener las barcas de Formentera en frente de mi casa. Si le damos la vuelta a la avenida de Santa Eulalia nos encontramos con gente acampada dejando restos de comida, botellas, cartones, ropa, colillas y porquerías varias, gente que va a picharse, a tener sexo, botellones etc... No nos olvidemos de los otros habitantes de esta zona como son las ratas, las cucarachas y a saber qué más. Otra de las bondades de vivir en la avenida de Santa Eulalia es el tráfico, otra maravilla, atascos para entrar y salir casi las veinticuatro horas del día, pitidos de los coches accidentes de tráfico día sí y día también. Aparcar por la zona, bueno qué voy a contar, misión imposible, y si consigues aparcar tienes la suerte de que como es zona de paso de discotecas, hoteles y bares, siempre está esa gente civilizada que te ralla el coche, te pota encima... Destacable también el incivismo de los clientes de algunos negocios de la zona que aun teniendo 30 minutos gratis de aparcamiento en el parking de es Pratet, dejan el coche en cualquier sitio impidiendo la entrada y salida al parking privado del edificio, también por parte de algunos comercios que aparcan en zona donde no está permitido, obstaculizando la circulación y la entrada y salida de vehículos y no pasa nada, tienen aparcamiento gratis todo el día. También tenemos la suerte que de vez en cuando sale de los desagües un desagradable olor a huevos podridos que no hay quien aguante. La mayoría de los edificios con pisos alquilados y realquilados, con las consiguientes molestias que todos sabemos que esto ocasiona, trajín de gente y maletas arriba y abajo, que te toquen el porterillo a las cuatro de la mañana, música alta a todas horas del día... Para mantener esta maravilla de avenida pagamos unos altísimos impuestos como si viviéramos en la zona más cuidada y limpia del mundo. En fin, un clarísimo ejemplo de mala gestión de nuestra zona por parte de los responsables municipales. A ellos, un suspenso en gestión.