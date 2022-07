No creo necesario decir lo imposible que es obtener cita previa para solucionar cualquier problema que dependa de nuestras instituciones. Cita previa en INSS para arreglar papeles jubilación, prestaciones, etc. etc. imposible... cita previa para visitar a nuestro médico y no colapsar las urgencias, imposible porque falta personal en los médicos de atención primaria. Ayuntamiento, Consell, INSS, SS, etc. etc. nos podemos ‘morir’ esperando una cita previa. No culpo a los funcionarios, nos atienden lo mejor que pueden, culpo a un desgobierno que no facilita más personal para atendernos dignamente. En una de las oficinas que he visitado recientemente, solo hay dos personas (antes había ocho) para atender a cientos de ciudadanos a diario además de los expedientes que les toca solucionar a través de internet. Acabaría este escrito con calificativos que debido a mí educación me abstengo. Indignante y vergonzoso que los ciudadanos no tengamos servicios y el presidente de la nación «engorda» su legión de asesores batiendo récords con 785 (370 a su servicio). Les recuerdo el artículo 14 de nuestra Constitución, que de seguir así... tendrán que cambiarlo. (Artículo 14 de la Constitución española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».) Sr. Sánchez, ¿podría prestarnos unos pocos de sus asesores para atender.... citas previas?

P.D. Dedico este escrito a la persona que se abrió a mí para decirme que las demoras en sus gestiones no dependen de ellos, sino a la falta de personal para atendernos.