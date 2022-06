Des de fa mols anys venim patint la qualitat que té l’aigua de consum, que comporta que a més de pagar-la hem de comprar-ne de potable per beure, cuinar i fins i tot per rentar-nos.

L’Ajuntament, per solventar aquest problema, primer va entregar el servei a empreses privades, com només es preocupaven de cobrar van crear una companyia, Aqualia, perquè s’en fes càrrec. Tothom es pensava que amb la planta de dessalinització milloraria la qualitat de l’aigua, però va ser un miratge, segueix sen tan dolenta com abans, encara que pel preu que cobren sembla que sigui aigua de primera i mentre la gent no es queixi aquí no passa res. Ja és hora que prenguin les mesures pertinents per millorar la qualitat de l’aigua, i si no poden que ens tornin els sous que ens han cobrat de més. I a partir d’ara que cobrin per la qualitat. No pel volum.